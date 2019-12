Tragedia a Sumatra dove un bus è precipitato in un burrone causando la morte di 25 persone.

Tragedia a Sumatra, in Indonesia, dove un bus è precipitato in un burrone a seguito di un incidente: il bilancio è drammatico e si parla di almeno 25 morti e 14 feriti. Stando alle prime informazioni, il mezzo stava procedendo lungo una strada quando all’improvviso, forse a causa di un guasto ai freni, il conducente ne ha perso il controllo e il mezzo è precipitato rovinosamente giù per una scarpata. I soccorritori sono al lavoro e non escludono che il bilancio possa peggiorare.

Bus precipitato in una scarpata

Un gravissimo incidente è avvenuto a Sumatra nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre. Un autobus è finito in un burrone mentre percorreva un tratto di strada molto tortuoso a Pagaralam, nella provincia di Sumatra Meridionale. A quanto si apprende dalle autorità locali il mezzo era diretto nella capitale provinciale di Palembang e sarebbe precipitato per circa 80 metri schiantandosi poi in un torrente.





Soccorritori al lavoro

Al momento le autorità locali hanno diramato un primo bilancio provvisorio che conta almeno 25 feriti e altre 14 persone ferite.

I soccorritori, giunti sul posto subito dopo l’allarme, stanno facendo il possibile per recuperare eventuali superstiti, ma con il passare delle ore le speranze diminuiscono. Alcuni dei passeggeri dell’autobus, a seguito dello schianto, potrebbero essere stati trascinati altrove dalla corrente del fiume e sarà difficile recuperarli. Al termine delle operazioni di recupero dei coinvolti, le autorità daranno avvio alle indagini che dovranno stabilire la reale causa che ha portato al drammatico epilogo.