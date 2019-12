Un superamento delle divisioni per un futuro di unità e coesione: queste alcune anticipazioni del discorso di Natale della Regina Elisabetta.

Attesissimo come ogni anno per le 15:00 del 25 dicembre il discorso in cui la Regina Elisabetta augura un buon Natale a tutti i suoi sudditi: la stampa britannica ha reso note alcune anticipazioni relative alla registrazione che verrà mandata in onda.

Anticipazioni del discorso della Regina Elisabetta

A distanza di pochi giorni dalle elezioni politiche che hanno decretato la vittoria di Boris Johnson e quindi del fronte pro Brexit, la sovrana d’Inghilterra non può che chiamare il paese all’unità e al superamento delle divisioni. Inviterà infatti i cittadini britannici a fare piccoli passi che possano in futuro fare una grande differenza nonostante il 2019 sia stato un anno accidentato.

Cominciato con un incidente stradale di suo marito, il principe Filippo, ha poi visto il figlio minore, Andrea, coinvolto in uno scandalo sessuale.

Uno dei suoi nipoti Harry, ha inoltre rivelato le sue difficoltà di fronte alla pressione esercitata dai media ed è volato in Canada, con la moglie Meghan e il figlio Archie festeggiando quindi il Natale lontano dai reali.

Intanto, dopo la diffusione dell’immagine del discorso registrato nella green drawing room di Windsor Castle, i media hanno già iniziato ad analizzarla cercando di captare alcuni indizi anche relativi alla successione del regno. Osservandola attentamente, si nota infatti che sulla sua scrivania appaiono diverse fotografie. Quella di Carlo e Camilla, in prima fila, quella del principe Filippo in seconda, la cartolina di Natale di William e Kate, duchi di Cambridge, e l’immagine del padre, Giorgio VI. Come a voler esporre il passato e il futuro della Corona che tenderebbe ad escludere Harry e Meghan, come si evince dall’assenza di una loro fotografia.