Babbo Natale localizzato dagli astronauti della ISS

La caccia a Babbo Natale è una tradizione consolidata ormai da anni negli Stati Uniti e apprezzata da tutti i bambini

Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, si sa, hanno una visuale privilegiata sul mondo e l’hanno avuta anche la notte di Natale, quando hanno potuto intercettare Babbo Natale intento nel suo giro di consegna dei regali per i bambini di tutto il mondo. “Abbiamo ottenuto un conferma visiva che sta attualmente viaggiando” ha annunciato in video ‘astronauta americano Andrew Morgan.

Babbo Natale localizzato dalla ISS

Ogni anno milioni di persone, in particolare bambini, seguono il percorso di Santa Claus in live 3D tramite il sito wwww.noradsanta.org. L’uomo dalla folta barba bianca viaggia a bordo di una slitta trainata da 9 renne con un sacco pieno di regali. Il suo viaggio è iniziato alle 10.30 del 24 dicembre: “Babbo Natale è appena decollato dal Polo Nord” hanno annunciato da Norad.

Quindi il Dipartimento dell’Agricoltura americano ha diramato un comunicato con il quale informava di aver autorizzato le renne ad entrare negli Stati Uniti d’America dopo aver verificato che i vaccini fossero aggiornati. Alle 17.30 Santa Claus è stato individuato sopra la Russia dopo aver visitato i bimbi di Australia, Thailandia e Cina e aver distribuito oltre un milione e mezzo di regali.





La caccia

Individuare Babbo Natale nel corso del suo giro di consegna dei regali è una tradizione diffusa da anni in American. Tutto è iniziato nel 1955 da un errore su un giornale locale del Colorado che riportava erroneamente il telefono della Norad al posto di quello che doveva essere di Babbo Natale. Il centralino fu letteralmente preso d’assalto dalle telefonate di chi domandava se fosse davvero Babbo Natale e l’ufficiale di turno di allora non fece altro che entrare nella parte trovando un modo per dare informazioni sulla posizione di Santa Claus.

Oggi sono tanti i volontari che aiutano i militari a rispondere alle telefonate e alle e-mail dei bambini. Tradizionalmente anche il presidente americano e la First Lady si offrono per rispondere a qualche richiesta, ma Donald Trump non ha fatto alcun commento su un suo eventuale coinvolgimento nell’iniziativa.