Bethany è un cane affetto da malformazione e per questo nessuno l'ha ancora adottato: l'appello lanciato per trovargli una casa.

Bethany, un incrocio Labrador di 8 mesi, è un cane nato con una malformazione e per questo non ha ancora trovato una famiglia che sia disposta ad adottarlo. In occasione del Natale, il rifugio inglese in cui vive ha lanciato un appello per trovarle una casa.

Bethany, cane con una malformazione, cerca una casa

Il problema in questione riguarda il suo muso storto che lascia una parte dei suoi denti scoperta, difetto a causa del quale nessuno l’ha ancora presa in adozione. Si trova infatti al “Safe Rescue for Dogs” a Norwich, in Inghilterra, in attesa che qualche famiglia si voglia prendere cura di lei. Bethany è un incrocio tra un Labrador e un Pechinese, ed è la sola tra i suoi fratelli ad avere questa malformazione. Sono arrivati insieme al canile e tutti hanno già trovato una sistemazione tranne lei.

Dal rifugio hanno spiegato che si tratta di una cagnolina molto amorevole, che può mangiare, bere e giocare senza problemi come i suoi simili.

Anzi, è anche molto brava con i bambini. La volontaria Zoe Casey spera che qualcuno possa andare oltre l’aspetto estetico, adottarla e trattarla amorevolmente come si farebbe con qualsiasi altro quattro zampe. Anche perché, ha continuato, il veterinario l’ha visitata e le ha diagnosticato un’ottima salute.

“Il problema è che le persone cercano un cane bello e che venga bene in foto“, ha poi sottolineato Zoe, donna che lavora in questo settore da anni. Proprio in virtù della sua lunga esperienza, ha poi chiarito che è molto peggio quando i cani hanno problemi comportamentali o sono vittime di maltrattamenti piuttosto che quando hanno difetti estetici.

Un invito quindi a trovare qualcuno che tratti Bethany come un qualsiasi altro cane e la speranza che possa trovare al più presto una famiglia.

“Sarebbe per noi il migliore regalo di Natale“, ha poi concluso.