Almeno 21 fedeli sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio durante la messa di Natale all'interno di una chiesa nel nord della Francia.

Panico in Francia, dove 21 fedeli sono rimasti intossicati da esalazioni di monossido di carbonio durante la celebrazione della messa di Natale a Carlepont, nella chiesa di Sant Eloi. L’allarme è scattato quando numerose persone all’interno dell’edificio religioso hanno iniziato ad accusare forte mal di testa, rendendo necessario l’intervento di numerose ambulanze. Al momento non è ancora chiaro da dove sia scaturita la fuoriuscita di gas, anche se alcuni tecnici hanno indicato una stufa come possibile colpevole.

Fedeli intossicati da monossido a messa

Stando a quanto riportato dagli organi di stampa transalpini, la chiesa è stata immediatamente evacuata non appena appurata l’origine dei malori che stavano colpendo i fedeli riunitisi per la messa. All’interno della chiesa vi erano in quel momento 72 persone, ma solo 21 hanno dovuto essere soccorse dai sanitari.

Di queste 18 sono state trasportate negli ospedali della zona, mentre due persone sono state condotte in centri diagnostici altamente specializzati a causa della gravità delle loro intossicazioni.





Attualmente le forze di polizia stanno effettuando i rilevamenti del caso al fine di chiarire la causa dell’incidente, che fortunatamente non ha avuto conseguenze ben peggiori. Tuttavia, i sospetti sarebbero concentrati su di una stufa presente all’interno della chiesa che sarebbe all’origine della fuoriuscita di monossido di carbonio.

Secondo le analisi svolte dai Vigili del Fuoco, la concentrazione di monossido presente nell’aria della chiesa era di circa 350 parti per milione, sette volte superiore alla soglia di 50 parti per milione che si consiglia di non superare al fine di non avere conseguenze sull’organismo.