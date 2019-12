Giornalista spagnola vince alla lotteria: “Domani non verrò a lavoro”

Giornalista spagnola vince alla lotteria di Natale: è virale il video della reporter che esulta per aver vinto il primo premio. Poi la triste scoperta

“El Gordo de Navidad” è lotteria spagnola più grande e più ricca del mondo, che quest’anno ha distribuito premi per un totale di 2,24 miliardi di euro. Istituita nel 1812, l’estrazione si svolge nella settimana prima di Natale e si stima che quasi il 98% degli spagnoli acquistino un biglietto per tentare la fortuna, alla ricerca del miglior regalo in vista delle fese. Più che accaparrarsi la cifra più alta della lotteria, gli spagnoli trasmettono un messaggio di condivisione: è tradizione natalizia in Spagna acquistare almeno una piccola porzione del biglietto intero. Ogni anno 360 persone si scoprono milionarie grazie alla speciale super estrazione del 22 dicembre. 4.000.000 euro sono assegnati a ognuno dei 180 fortunati vincitori, in più altri 180 vincitori hanno un jackpot di 1.250.000 euro a testa.

Durante il servizio, in diretta tv da un paese vicino ad Alicante, dov’è stato vinto il primo premio, una giornalista vince alla lotteria. Tuttavia, poco dopo, la triste scoperta smorza gli entusiasmi. Il video è diventato virale.

Giornalista spagnola vince alla lotteria: la scoperta

L’intero blocco di biglietti è chiamato “Billete”. Contiene numeri principali di 5 cifre ed è diviso in 10 “Decimos”, i quali, come generalmente accade, possono essere acquistati separatamente come parte del biglietto intero. Inoltre, ogni blocco intero è venduto fino a 180 volte nella cosiddetta “Serie”, in cui viene aggiunto 1 numero in più all’originale assegnato a ogni blocco intero (pari a 5 cifre). Il jackpot principale viene pagato ai possessori dei biglietti contenenti 5 numeri vincenti per ogni “Serie” estratta. La combinazione vincente di 5 numeri principali è presente su 180 biglietti venduti, uno per ogni serie. Per questo motivo fino a 180 spagnoli possono vincere il jackpot principale.

Se si possiede un solo biglietto (e non l’intero blocco), si dividerà il premio per 10 e la persona vince il 10% del premio pubblicato.

Forse ancora ignara della possibile suddivisione del suo jackpot, una giornalista spagnola ha esultato e brindato sentendo che “El Gordo”, ovvero il premio più alto della lotteria, corrispondeva al numero presente nel suo biglietto.

Infatti Natalia Escudero, giornalista dell’emittente spagnola Rtve, in collegamento con i colleghi in studio, ha iniziato improvvisamente a urlare ed esultare. “Domani non vengo a lavorare, domani non vengo a lavorare!”, ha ripetuto facendo credere ai suoi colleghi e anche ai telespettatori di aver vinto il primo premio. Purtroppo, successivamente, l’inviata ha scoperto di aver vinto solo uno dei premi minori, pari a 5mila euro.

Le scuse della giornalista

Giornalista vince alla lotteria: eppure sembrerebbe che molti telespettatori non abbiano perdonato l’errore della Escudero. La giornalista ha così chiesto scusa ai colleghi e alla Spagna intera.

Su Twitter, infatti, ha scritto: “Nei miei 25 anni di carriera come giornalista ho sempre lavorato a testa alta e con la coscienza tranquilla. È triste che Natalia Escudero sia oggi la giornalista manipolatrice e bugiarda di Rtv”.







E ancora: “Mi scuso nuovamente per la confusione che ho trasmesso e ribadisco che domani non lavorerò perché celebrerò quel pizzico di fortuna andando in vacanza”.