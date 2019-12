Un invito a prendersi cura di se stessi e dell'ambiente in cui viviamo: questi gli auguri di Natale di Greta Thunberg.

Tramite un post pubblicato sui suoi canali social, Greta Thunberg ha fatto gli auguri di Natale a tutti i suoi seguaci. Non ha dimenticato di ricordare la battaglia per la quale è diventata nota, ovvero quella a favore dell’ambiente.

Gli auguri di Natale di Greta Thunberg

Nell’augurare di trascorrere delle buone vacanze, ha ricordato ai suoi followers di prendersi cura di se stessi, gli uni degli altri, senza però trascurare il “bel pianeta in cui viviamo”. L’attivista 16enne svedese icona della lotta contro il cambiamento del clima, ha allegato al post una foto in cui si mostra accompagnata dai suoi due cani, ​Moses e Roxy, un golden retriever e un labrador. Per l’occasione ha indossato un cappello rosso da Babbo Natale e un maglione natalizio rosso con un pupazzo di neve.

Tantissimi i like raggiunti su Instagram in poche ore così come i commenti di chi ha ricambiato l’augurio.

Il 2019 è stato un anno importante per Greta. Dall’estate del 2018 in avanti ha infatti portato avanti la sua battaglia sul climate change che l’ha resa stimata da tutti i giovani che si sono uniti a lei negli scioperi del venerdì. In virtù della sua sensibilità portata avanti in giovane età, è stata poi invitata a parlare alle Nazioni unite, al Cop25 e in tutto il mondo.

Non solo, anche le riviste hanno riconosciuto la sua importanza a livello globale. A tal proposito il Time l’ha definita personaggio dell’anno mettendola in copertina e Nature l’ha premiata per aver focalizzato l’attenzione su come le nazioni si stiano sforzando poco per limitare il riscaldamento globale.

Situazione che rappresenterebbe una minaccia per l’intero pianeta e le generazioni a venire.