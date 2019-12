Lo scrittore ed ex marito della principessa di Norvegia Ari Behn si è tolto la vita all'età di 47 anni: i due avevano divorziato nel 2016.

È morto all’età di 47 anni lo scrittore ed ex genero del re di Norvegia Ari Behn. L’uomo era stato sposato con la principessa Marta Luisa di Norvegia e stando alle prime indiscrezioni la causa della morte sarebbe riconducibile al suicidio. A rendere nota la notizia del decesso è stato il suo portavoce.

Ari Behn morto suicida

La famiglia reale norvegese è stata travolta da una terribile tragedia: l’ex marito della principessa Maria Luisa, lo scrittore Ari Behn, si è suicidato all’età di 47 anni. Autore di numerosi romanzi e opere teatrali, Behn aveva sposato la principessa nel 2002. L’amore tra i due, coronato dalla nascita di 3 figlie, è durato per diversi anni, poi la crisi e l’annuncio del divorzio nel 2016.

“È stato una parte importante della nostra famiglia per molti anni, e abbiamo ricordi belli di lui con noi” recita una nota della casa reale.





Fu tra gli accusatori di Spacey

Behn nasce come scrittore di romanzi. Il suo primo lavoro viene pubblicato nel 1999 anche se la notorietà arriva nel 2002 grazie al matrimonio con la principessa norvegese. Dopo essersi innamorati i due scrissero insieme anche un libro “From heart to heart” ma nel 2016, tra lo stupore di tutti annunciarono il divorzio. Nel 2018 Behn ha pubblicato il libro “Inferno” in cui descriveva la lotta contro la malattia mentale. Nel 2017 fu tra gli accusatori di Kevin Spacey. Stando a quanto raccontato, nel 2007, l’attore lo avrebbe molestato al termine di un concerto per il premio Nobel per la pace.