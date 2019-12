Ashan Corrick è morto a causa di un tumore al cervello e il fratello gemello ha voluto dedicargli un toccante messaggio su Facebook

L’addio del fratello gemello sui social

Ashan Corrik è morto una settimana prima di Natale e il fratello gemello Aysa ha voluto dedicargli un toccante post su Facebook. “Per l’ultima volta ho dato la buonanotte al mio fratello gemello. Ci ha lasciato la pace, tra le braccia di nostra madre”. Sono queste le parole utilizzate da Aysa per esprimere il proprio dolore per la scomparsa di una delle persone più importanti della sua vita.

Ashan è morto a Bristol lo scorso 17 dicembre, dopo che ad agosto gli era stato diagnosticato un tumore al cervello. Nei giorni precedenti al ricovero in ospedale ad agosto, il giovane affermava di soffrire di mal di testa.

In seguito gli accertamenti in ospedale avevano rivelato che si trattava di un tumore che è stato rimosso con un intervento. Le cellule cancerose, però, si erano già infiltrate.

Il 25enne ha provato a combattere e il fratello gemello ha voluto ringraziarlo per il coraggio e la forza dimostrata. “Ha combattuto duramente per tutta la scorsa settimana, ma sfortunatamente ha perso la sua battaglia contro il cancro. Grazie a tutti per le belle parole e il sostegno. Che ci crediate o no, ha reso tutto molto più facile per la nostra famiglia, quindi grazie mille. Ashan quando ha avuto la notizia del tumore si è arrabbiato molto perché questo colpiva le persone che amava. Gli ho promesso che celebreremo e ricorderemo la felicità che ha portato a le nostre vite”.

Per poi aggiungere: “Ti amo più di quanto tu possa immaginare fratello e sono felice che tu non senta più questo dolore”,