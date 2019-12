Germania, restituisce uno zaino con regali e soldi: “E’ Natale”

Un uomo di 51 anni, in Germania, ha deciso di restituire uno zaino con regali e soldi ritrovato sotto un albero.

In Germania un uomo di 51 anni ha deciso di restituire al legittimo proprietario uno zaino ritrovato sotto un albero contenente soldi e regali. Il 51enne, dopo aver riconsegnato il tutto alla Polizia, non ha voluto percepire la ricompensa dichiarando: “E’ Natale“.

Germania, restituisce zaino con soldi e regali

L’episodio è accaduto la notte della vigilia di Natale, quando un uomo di Krefeld ha ritrovato sotto un albero uno zaino contenente regali e ben 16 mila euro in contanti. Il 51enne ha deciso di consegnare quanto trovato alla Polizia che ha provveduto a riconsegnare il tutto al legittimo proprietario, un uomo di 63 anni, che ha dichiarato ad un portavoce delle forze dell’ordine di sentirsi più sicuro portando il denaro con sé. Ma non è tutto, perché il 51enne ha deciso di non ottenere neppure che gli era dovuta secondo quanto previsto dalla normativa tedesca, la quale prevede che venga consegnata una ricompensata proporzionata al valore dell’oggetto ritrovato.

Questo quanto affermata dalla Polizia di Krefeld: “Si è rifiutato di ricevere la ricompensa perché era Natale“. La notizia è stata diffusa sui social network, attirando l’attenzione di diversi utenti che hanno deciso di elogiare il grande gesto compito dal 51enne tedesco.

Due senegalesi restituiscono il portafogli

E’ accaduto ad Asti il 21 dicembre, quando due senegalesi hanno deciso di restituire un portafogli al legittimo proprietario ritrovato in stazione e contenente 200 euro in contanti. Dopo il ritrovamento il titolare del portafoglio, un noto imprenditore della zona, ha dichiarato: “Li ho ringraziati con un premio in denaro per avermi ridato il portafogli ma spero di poter fare anche altro, mi spenderò affinché trovino lavoro”.