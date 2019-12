In vacanza con la famiglia alle Barbados, Cristian Di Marco non ce l'ha fatta e nella giornata di ieri è giunta la notizia della sua morte

Si era recato lo scorso 18 dicembre alle Barbados per le vacanze, ma il primo giorno è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove gli è stata riscontrata una malattia di cui non è ancora chiara l’origine. Purtroppo Cristian Di Marco non ce l’ha fatta e nella giornata di ieri è giunta la notizia della sua morte.

Morto Cristian Di Marco

Il fabbro Cristian Di Marco era partito dall’Italia avvertendo dei forti dolori alla testa. Il primo giorno di vacanza è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale Queen Elizabeth della capitale Bridgetown, dove i medici hanno diagnosticato una malattia di cui non è chiara ancora l’origine. Dopo i primi soccorsi si sono rese necessarie delle cure specifiche alle quali non si sarebbe potuto accedere senza la copertura assicurativa sanitaria.

Proprio per questo motivo amici e parenti dell’uomo avevano deciso di portare avanti una colletta per aiutarlo.

Tale colletta aveva raggiunto un cifra pari a 90 mila euro in meno di 24 ore in modo tale da organizzare l’elisoccorso che lo avrebbe dovuto portare in Martinica per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Erano necessari almeno 130 mila euro, cifra alla quale si sarebbe dovuto arrivare grazie all’intervento della banca MpS. Purtroppo, però, tale gara di solidarietà si è dovuta interrompere all’improvviso, in seguito alla terribile notizia della morte dell’uomo che si trovava nelle Barbados. Persona molto stimata e conosciuta, l’uomo, originario di San Giorgio Mantovano, si è spento all’età di 43 anni.