Russia, giovane influencer distrugge il suo “scomodo” Suv

In Russia Igor Moroz, giovane influencer miliardario ha voluto postare sui social un video in cui distrugge il suo Suv dal costo di 240mila euro. Il motivo di questo gesto? Semplice, per il miliardario youtuber e instagrammer, il veicolo era “poco comodo e funzionava poco bene“. Per questo motivo ha ingaggiato il pilota di un elicottero per portare in alta quota fino a 300 metri la sua Mercedes AMG G63 Edition 463 e poi lasciarla cadere a terra, distruggendolo completamente.

Nel video è presente anche il ragazzo che seduto su una sedia di plastica si gode la scena “divertente” sulla neve, con tanto di occhiali da sole, popcorn e bibita, per poi salire sull’auto tutta sconquassata e compiacersi del risultato finale.

Il video, come sempre è diventato virale sui social, suscitando ilarità e risate tra i suoi oltre 2 milioni di followers di Instagram e di Youtube. Non è la prima volta che uno youtuber ricorre a queste esagerazioni per accapparrare un po’ di likes e consensi dai followers: in Italia è diventata una moda sfidarsi a diverse challenge, alcune apparentemente innocue ma che alla lunga possono essere controproducenti, come ad esempio mangiare in più fastfood nel giro di 24 ore o sfidarsi ad attraversare strade trafficate negli orari di punta.