Il bilancio si fa sempre più tragico a causa degli incendi che stanno devastando diverse zone dell'Australia.

Nuovi incendi stanno mettendo in ginocchio l’intera Australia, molto delle cui zone sono oramai devastate dai roghi. Migliaia di persone sono intrappolate tra le fiamme, altre sono costrette a lasciare le proprie abitazioni per cercare luoghi sicuro in cui potersi riparare.

Australia devastata dagli incendi: 5 morti

A causa degli incendi 4 mila persone sono state costrette a rifugiarsi nelle spiagge nel sud-est dell’Australia, in particolar modo nella città costiera di Mallacoota. Altre si sono recate all’interno delle proprie barche per lasciare la costa e dirigersi in mare aperto, scappando dalle fiamme che stanno intrappolando diverse città del Paese tra cui Sydney e Melbourne. Da quel che è emerso nelle ultime ore, dall’inizio dei roghi sarebbero circa 12 le vittime registrate. Negli ultimi giorni sarebbero ben 5: tre vigili del fuoco investiti dalle fiamme mentre prestavano il proprio soccorso nel Nuovo Galles del Sud, un padre e un figlio i cui corpi sono stati ritrovati nella città di Corbargo.

Migliaia le abitazioni distrutte dagli incendi, oltre 3 milioni di ettari e dati che si fanno sempre più preoccupanti.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità competenti, i roghi sarebbero scaturiti a causa dei forti temporali registrati negli ultimi giorni. Un portavoce dei Vigili del Fuoco ha spiegato come sono pronte diverse squadre di pompieri pronte a soccorrere le 4 mila persone rifugiatesi nella città costiera di Mallacoota: “Abbiamo tre squadre schierate a Mallacoota che si prenderanno cura delle 4.000 persone sulla spiaggia, siamo molto preoccupati per questo gruppo che si ritrova isolato“.