Un ragazzo di 20 anni ha danneggiato volontariamente un quadro di Picasso dal valore superiore ai 20 milioni di sterline. Il quadro, in mostra alla Tate Modern Gallery di Londra, è il “Busto di donna”. Si tratta di un ritratto dell’amante di Picasso, ovvero Dora Maar. Dipinto nel maggio del 1944 a Parigi, nel corso degli ultimi mesi dell’occupazione nazista, si tratta di un quadro dal valore milionario.

La vicenda, così come raccontato dalla Bbc, ha avuto luogo lo scorso 28 dicembre.

In base a quanto dichiarato dalla Polizia metropolitana di Londra “gli investigatori hanno incriminato un uomo”, Shakeel Massey di 20 anni, accusato di aver provocato uno strappo nella tela, per ragioni al momento ancora ignote. Un portavoce della Galleria ha inoltre aggiunto che: “L’opera d’arte è nelle mani di un team di esperti restauratori, che stanno valutando il da farsi. La Tate Modern rimane aperta”.

L’artefice di questo gesto inspiegabile è stato arrestato e resterà in custodia cautelare, in attesa del processo, con la prima udienza fissata per il prossimo 30 gennaio. Il 20enne ha comunque già dichiarato di voler negare ogni tipo di accusa. Restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni per sapere cosa decideranno i giudici ed il destino del quadro.

