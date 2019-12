In Spagna, durante una tradizionale festa di paese alcuni fuochi d'artificio hanno perso il controllo, creando un'esplosione

In Spagna, durante la tradizionale festa nel paese di Centelles, alcuni fuochi d’artificio hanno perso il controllo, causando un’esplosione e poi un incendio. 14 i feriti, di cui tre gravi

Spagna, fuochi perdono controllo durante festa tradizionale

Una tradizionale festa paesana stava per finire in tragedia. In Spagna, ogni anno nel piccolo paese di Centelles, a circa 60 km da Barcellona, si svolge la “Fiesta del Pino”, dove un tronco di pino viene esposto nella chiesa di Santa Coloma, tra canti e balli.

In tutto questo, la festività prevede anche l’utilizzo di botti e fuochi d’artificio, ma questa volta qualcosa è andato storto. I fuochi preposti per lo spettacolo pirotecnico sono andati fuori controllo, creando dapprima un’esplosione e poi un incendio che ha ferito 14 persone, tra cui tre in condizioni gravissime.

I soccorsi hanno cercato di lenire le ustioni, ma i tre feriti gravi ora sono ricoverati d’urgenza all’ospedale Val Hebron di Barcellona.

Esplosione causata da polvere da sparo

Non è ancora chiara la dinamica dell’esplosione. Secondo una prima ricostruzione, la causa sembra riconducibile ad una sacca di polvere da sparo presente nel campanile della chiesa, luogo accessibile solo dagli addetti all’accensione dei fuochi e che quindi sarebbero stati i più coinvolti dalla deflagrazione. Intanto le indagini continuano, e nonostante le varie ricostruzioni e acceratmenti scientifici non abbiano riscontrato segni di cedimento del campanile, la festa è stata chiusa preventivamente.