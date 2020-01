Sarebbero almeno 21 le persone morte in Indonesia in seguito all'alluvione che ha interessato sopratutto la capitale Giacarta.

L’Indonesia è nuovamente vittima di catastrofi naturali. Sale a 21 morti il bilancio dell’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito la capitale Giacarta. Una serie di forti e intense piogge torrenziali ha infatti causato numerose frane e valanghe che hanno sommerso vaste zone della megalopoli asiatica, che ospita milioni di abitanti, proprio intorno alla vigilia di Capodanno.





Alluvione in Indonesia, migliaia di evacuazioni

Sono già decine di migliaia i residenti costretti all’evacuazione in seguito all’alluvione in Indonesia. La maggior parte si sono rifugiati in ricoveri temporanei allestiti dalle autorità locali. L’Agenzia indonesiana per i disastri ha annunciato che il numero delle vittime e quello degli sfollati potrebbe aumentare nelle prossime ore. Per il momento le autorità hanno staccato la corrente elettrica in molte aree della città e hanno anche chiuso le principali linee ferroviarie e uno degli aeroporti della città.

L’Agenzia per i disastri ha inoltre invitato gli abitanti delle zone colpite dall’alluvione ad abbandonare momentaneamente le proprie abitazioni.

Gli esperti climatologi hanno parlato di fortissime piogge torrenziali di una violenza mai registrata prima in Indonesia. Secondo quanto calcolato, in una sola giornata sarebbero caduti circa 377 millimetri di pioggia, più del doppio della soglia d’allarme. Previsto inoltre un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore.

Non c’è pace per l’Indonesia, che solo un mese prima era stata colpita da un terremoto. Lo scorso 14 novembre sono state registrate ben 8 scosse sismiche, tutte con magnitudo superiore ai 7 gradi della scala Richter. Le forti scosse avevano anche fatto scattare l’allarme tsunami.