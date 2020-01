Tragedia fuori dall'aeroporto di Londra nella giornata di Capodanno: 3 assistenti di volo della British Airways hanno perso la vita in un incidente.

Terribile incidente stradale fuori dall’aeroporto di Londra nella giornata di Capodanno: tre assistenti di volo della British Airways hanno perso la vita. Giovanissime le vittime, tutte tra i 20 e i 25 anni: si tratta di Joe Finnis, Dominic Fell, e Rachel Clark. La ragazza, da quanto si apprende, aveva effettuato il suo primo volo a lungo raggio dopo aver completato il periodo di formazione nella giornata di Santo Stefano. Poche settimane prima, infatti, aveva pubblicato con soddisfazione l’immagine in uniforme sul suo profilo Facebook scrivendo: “Che pazze settimane sono state queste! Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato lungo questa strada e a questo favoloso gruppo di persone per aver reso sopportabili queste sei settimane! L’inizio di un nuovo capitolo“.

Tre vite spezzate che potevano avere un grande futuro davanti.





Incidente aeroporto Londra: 3 morti

Tragedia fuori dall’aeroporto di Londra, Heathrow, nella giornata di Capodanno: tre assistenti di volo della British Airways hanno perso la vita in un incidente. Joe Finnis, di 25 anni, Dominic Fell, di 23 anni, e Rachel Clark, di 20 anni. Giovanissimi ragazzi con un grande futuro davanti. Rachel aveva appena concluso il periodo di formazione a Seattle, negli Stati Uniti, e aveva effettuato il suo primo volo a lungo raggio.

Un amico della ragazza ha scritto sui social un messaggio commovente: “Non sappiamo da dove cominciare per descrivere qualcosa di così doloroso. Non posso credere che te ne sei andata. Non dimenticherò mai quel tuo bel sorriso che illuminava ogni stanza in cui entravi“.

“Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della morte dei nostri colleghi coinvolti in un incidente stradale – scrivono in una nota i colleghi della British Airways -.

I nostri pensieri sono con la loro famiglia e gli amici, che stiamo supportando in questo momento angosciante”.

L’incidente

Rachel, Joe e Dominic hanno perso la vita nell’incidente di Londra nel quale è rimasta ferita gravemente una donna di 25 anni. I quattro di conoscevano davvero bene. Due di loro quel giorno avevano terminato il turno di lavoro alle 18, mentre gli altri due invece avevano la giornata libera. I quattro amici erano a bordo di una Toyota Yaris quando si sono scontrati con una Mercedes HGV. Erano le 23:39 della notte di San Silvestro: l’incidente è avvenuto all’incrocio tra Bedfont Road e Long Lane a Stanwell, Surrey. L’autista della seconda vettura è stato accompagnato in ospedale ma non sarebbe grave.