La Giunta elettorale ha destituito il presidente della Catalogna Quim Torra. Proteste a Barcellona dov'è stata ammainata la bandiera della Spagna.

Nella serata del 3 gennaio la Giunta elettorale centrale di Spagna ha ordinato la destituzione del Presidente della Generalitat di Catalogna, l’indipendentista Quim Torra, dopo la condanna di quest’ultimo a 18 mesi di ineleggibilità per il reato di disobbedienza inflitta lo scorso 19 dicembre dalla magistratura di Madrid. A seguito della sentenza, si sono scatenate manifestazioni di protesta in tutta la Catalogna e specialmente a Barcellona, dove per alcuni minuti è stata ammainata la bandiera spagnola dal tetto del palazzo del parlamento catalano in piazza Sant Jaume.

La decisione della magistratura spagnola dello scorso 19 dicembre arrivò a seguito del rifiuto di Torra, durante la campagna elettorale per le elezioni europee di maggio, di rimuovere dal palazzo del parlamento catalano lo striscione a sostegno dei leader indipendentisti incarcerati.

Lo striscione recitava infatti “Libertà per i prigionieri politici e gli esiliati”, facendo diretto riferimento sia agli esponenti indipendentisti come Oriol Junqueras, Jordi Cuixart e Jordi Sanchez – condannati il 14 ottobre a pene detentive tra i 9 e il 13 anni di carcere – sia all’ex presidente catalano Carles Puigdemont, attualmente in esilio in Belgio dove recentemente è stata convalidata la sua elezione a parlamentare europeo.



La risposta di Quim Torra

Mentre el Parlament de Catalunya no digui el contrari, continuaré essent diputat i president de Catalunya i exercint les funcions. Per això he demanat un ple urgent i extraordinari per demà. Cal que el ple es pronunciï per rebutjar aquesta resolució que vulnera la llei pic.twitter.com/gp6dZHUUX7 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 3, 2020

Non si è fatta attendere la replica del Presidente catalano Quim Torra, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Fintanto che il parlamento della Catalogna non dirà diversamente, continuerò a essere il presidente della Catalogna in carica. Ecco perché ho richiesto una sessione plenaria urgente e straordinaria del Parlamento per domani.

Sessione che deve pronunciarsi per respingere questa sentenza che viola la legge“. Al momento il Presidente Torra possiede ancora la facoltà di fare ricorso nei confronti della sentenza.

Ammainata la bandiera spagnola a Barcellona

Non appena si è diffusa la notizia della destituzione di Quim Torra, migliaia di persona si sono riversate per le vie delle principali città della Catalogna in segno di protesta contro la decisione della Giunta elettorale. A Barcellona, il culmine delle proteste si è avuto quando la bandiera spagnola è stata ammainata dal tetto del palazzo della generalitat, venendo poi riposizionata dopo circa quindici minuti dagli uomini dei Mossos d’Esquadra, la polizia regionale catalana.