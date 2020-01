Il 4 gennaio 2020 si svolgono i funerali per il generale iraniano Qassem Soleimani e per il suo luogotenente in Iraq Abu Mehdi al-Mouhandis.

I funerali del generale iraniano Qassem Soleimani si sono svolti a Baghdad nel giorno successivo alla sua morte: in migliaia si sono radunati per l’ultimo saluto. Nella Capitale irachena i fedeli hanno intonati un grido: “Morte all’America”. Infatti, Soleimani è stato ucciso da un raid Usa contro l’aeroporto di Baghdad, in Iraq, insieme al luogotenente Abu Mehdi al-Mouhandis. Sabato 4 gennaio il corteo funebre per il luogotenente e per il generale ha sfilato tra le vie del distretto di Kazimiya, nei pressi di un santuario sciita.





Baghdad, funerali Qassem Soleimani

Il 3 gennaio 2020 è morto il generale iraniano Qassem Soleimani, dopo che un raid lanciato dagli Stati Uniti ha colpito l’aeroporto di Baghdad, in Iraq. Insieme al generale ha perso al vita anche il suo luogotenente Abu Mehdi al-Mouhandis. I funerali per Soleimani e per al-Mouhandis hanno avuto luogo il 4 gennaio nella capitale irachena.

Moltissime le persone che si sono radunate per l’ultimo saluto all’uomo più potente del Medio Oriente: i video sui social dimostrano grande partecipazione. Tutti insieme hanno intonato un grido mentre trasportavano il feretro: “Morte all’America”.

Dopo il corteo che ha sfilato tra le vie del distretto di Kazimiya è previsto il funerale nella zona verde di Baghdad. Presenti alle esequie anche il primo ministro iracheno e altre figure istituzionali. I resti del corpo del generale ucciso verranno poi trasferiti nella sua città natale, a Kerman, dove martedì 7 gennaio si terranno nuovi funerali.