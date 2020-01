Trump e i tweet del 2011: “Obama attaccherà l’Iran per essere rieletto”

A ridosso delle presidenziali del 2012, Trump aveva accusato Obama di voler instaurare un conflitto con l'Iran per essere rieletto.

Dopo l’uccisione del generale iraniano Soleimani e la conseguente crisi aperta tra Iran e Stati Uniti, in molti stanno condividendo dei tweet di Trump risalenti al 2011 in cui il tycoon accusava il suo predecessore Barack Obama di attaccare lo stato mediorientale soltanto per sperare di essere rieletto. Parole che i più stanno trovando emblematiche in vista delle presidenziali che si terranno negli Usa a novembre 2020.

Iran, Trump attaccò Obama

I post risalgono al periodo compreso tra novembre 2011 e agosto 2012, quando Obama era in corsa per il ruolo da Presidente contro il repubblicano Mitt Romney. “In un futuro non troppo distante attaccherà l’Iran perché ciò lo aiuterà nelle elezioni“, “Per essere eletto inizierà una guerra in Iran“, “Come ho predetto, sta preparando un attacco proprio poco prima di Novembre“.

Questi alcuni dei tweet da lui condivisi con cui attaccava il dem di voler sfruttare un possibile conflitto soltanto a scopo elettorale.

Trump aveva poi registrato un video in cui ribadiva gli stessi concetti e accusava Obama di essere troppo debole e incapace di ottenere un compromesso. Parole che ora i suoi detrattori hanno riesumato per stigmatizzare il raid che rischia di mettere a dura prova gli equilibri geopolitici del pianeta.

Alcuni gli hanno anche rivolto le stesse accuse che lui aveva diretto all’ex Presidente Usa. Secondo loro lo scoppio di una guerra con Teheran potrebbe infatti agevolare la sua rielezione tenendo conto che un conflitto armato tende a dividere la popolazione in due fazioni. In questo modo potrebbe congelare i suoi elettori e parlare a quanti americani bastano per rivincere le prossime elezioni, proprio come, a loro detta, avrebbe fatto con la procedura di impeachment.