Layla Moran ha raccontato di essere "pansessuale": con un'immagine pubblicata sul suo profilo Twitter ha mostrato la sua attuale compagna.

Layla Moran, candidata leader dei liberaldemocratici nonché deputata inglese ha fatto coming-out rivelando di essere “pansessuale” e di avere una relazione con una donna. Pansessuale, come ha chiarito Layla è quella persona attratta dalle persone indipendentemente dal loro sesso. “L’attrazione è per la persona stessa” ha chiarito. Nonostante in passato abbia avuto anche fidanzati maschi, infatti, la donna ha una compagna al momento. Si tratta dell’ex capo dei media di Lib Dem, Rosy Cobb. Pochi giorni fa, Layla ha pubblicato su Twitter un’immagine insieme alla sua compagna.





Layla Moran: “Sono pansessuale”

“Sono felice”, è questa la didascalia che Layla Moran ha scelto per l’immagine con la compagna Rosy Cobb pubblicata sul suo profilo Twitter. Dopo aver rivelato di essere pansessuale, infatti, la deputata inglese ha anche spiegato che “pansessuale” è colui che è attratto dalle persone indipendentemente dal loro sesso.

“Per me significa che non importano le attribuzioni fisiche della persona di cui ti innamori, ma importa la persona stessa”. “Non importa – ha aggiunto ancora Layla – se sono un uomo o una donna o un genere non conforme, non importa se si identificano come gay o no. Alla fine, queste sono tutte cose che non contano: la cosa che conta è la persona e che ami quella persona“.

2020 is a new decade and a new path in my journey. Last year I fell in love with a wonderful woman. Something I’d never even considered before. Now I am just happy #Pansexual #OutAndProud pic.twitter.com/jdfz87Hdkx — Layla Moran 🔶 🏳️‍🌈 (@LaylaMoran) 2 gennaio 2020

“È stato davvero meraviglioso da un lato, ma anche abbastanza sorprendente per me – ha raccontato -. Sento che ora è il momento di parlarne, perché come deputato passo molto del mio tempo a difendere la nostra comunità. Voglio che le persone sappiano che faccio parte di questa comunità”. Qualcuno le ha comunque spiegato che questo coming-out potrebbe compromettere la sua carriera. Tuttavia, la deputata non appare terrorizzata.

Layla ha anche sottolineato come il parlamento inglese sia un “luogo strano e arretrato” per tutte le persone Lgbt.