Il messaggio di Gary per Almeda: “Non ho mai amato così profondamente”

L'omaggio di Gary ad Almeda ha commosso tutto il web: lui ha 21 anni e lei 74, ma l'amore non ha età. La coppia è sposata da 5 anni.

Gary e Almeda si sono sposati nel 2015 negli Usa, due settimane dopo il funerale di suo figlio Robert: la curiosità è che lui ha 21 anni e lei 74. A cinque anni dal giorno del loro matrimonio, il giovane ha pubblicato un toccante messaggio sul suo profilo Instagram che condivide con la moglie. L’omaggio ad Almeda ha commosso tutto il web. La coppia ha una differenza di 53 anni d’età e i due si sono incontrati quando Gary aveva appena 17 anni (Almeda aveva 71 anni).

Gary e Almeda: 4 anni insieme

“Quattro anni fa”, ha scritto il 21enne, “ho donato il mio cuore e la mia anima alla donna che lo ruba continuamente ogni giorno.

Fino al giorno in cui ti ho incontrato non avrei mai saputo che era possibile amare qualcuno così profondamente. Il mio amore per te va oltre questo mondo e più profondo dell’oceano”. Gary ricorda tutte le difficoltà e le critiche che hanno dovuto superare insieme: “Abbiamo attraversato alti e bassi insieme che abbiamo sempre superato, guardando indietro, ci ha davvero solo resi più forti”.

“Grazie a te, non vedo l’ora di svegliarmi ogni mattina e lavorare sodo per poter raggiungere i nostri obiettivi e sogni. Mi rendi così orgoglioso ogni giorno e sei davvero la donna più forte che abbia mai conosciuto. Mi motivi al massimo. Sei assolutamente bella dentro e fuori. Non sei solo mia moglie ma anche la mia migliore amica”.

“Ho pregato Dio di farti mia moglie e oggi, quattro anni dopo, posso dire che Dio mi ha dato più di quello per cui avrei mai potuto pregare.

Ti prometto di amarti incondizionatamente e di bagnarti di tutte le cure e preoccupazioni che desideri fino al mio ultimo respiro. Grazie per aver cambiato la mia vita e avermi trasformato in quello che sono ora. Sono così grato per il tuo amore ogni singolo giorno. Ti amo con tutto il cuore, signora Hardwick”.