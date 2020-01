Bimbo senzatetto si addormenta abbracciato al proprio cane a Manila. La foto, simbolo di amore e indifferenza, fa il giro del mondo.

Una foto diventata in poco tempo emblema di tenerezza e indifferenza, quella che ritrae un bimbo senzatetto che dorme abbracciato al suo piccolo cane. Tenerezza, perché quell’abbraccio simboleggia l’eterna amicizia tra gli esseri umani e i cani, e indifferenza perché il piccolo è disteso sul marciapiede. La foto, diventata in poco tempo virale, è stata scattata vicino alla stazione della metropolitana di Manila. In quella zona transitano ogni giorno centinaia di persone e nessuno si è fermato un istante.





Bimbo abbracciato al cane, foto virale

La foto è stata scattata da Jem Villom, un residente di Manila, che l’ha poi pubblicata sul proprio profilo Facebook. “Il ragazzo con il cane vive per strada elemosinando del cibo per lui e il suo cane nell’area di Edsa Shaw Blvd a Manila. Non so molto di lui e mi è spiaciuto quel giorno non avere soldi con me da dargli”.

Questo quanto dichiarato da Villom.



Il caso è stato anche segnalato al Department of Social Welfare and Development, dipartimento che si occupa dei casi di adozione di minori. Grazie alla foto il bambino potrebbe trovare qualcuno disposto ad accogliere sia lui che il suo fedele e inseparabile compagno cane.

Sono tanti i minori in stato di povertà estrema, non solo a Manila ma in tutte le Filippine. Come se non bastasse, anche le condizioni meteorologiche rendono questa situazione ancor più difficile. Proprio durante il periodo natalizio un tifone ha travolto e devastato le Filippine. In tutto ci sono state 16 vittime ed è stato necessario interrompere i rifornimenti di corrente elettrica in numerosi villaggi.