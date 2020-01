Amanda Knox ha pubblicato su Instagram la foto del suo addio al nubilato con le amiche e la sorella Deanna.

Una Amanda Knox sorridente nel giorno del suo addio al nubilato. Circondata dalle sue amiche e con indosso la fascia di promessa sposa. La ragazza di Seattle posta sui social, la foto della festa.

La foto dell’addio al nubilato di Amanda Knox

“Bride to be”, si legge sul petto della giovane americana. Amanda Knox era stata condannata due volte per l’omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher avvenuto a Perugia la sera del primo novembre 2007 e poi definitivamente assolta. La Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia a risarcire Amanda Knox per averle causato un danno morale.

La futura sposa, 32enne, in vista delle nozze con lo scrittore e suo compagno Christopher Robinson su Instagram ha postato la rituale foto con le otto amiche, sorella Deanna compresa, in quanto promotrice della stessa festa.

Amanda Knox gode di circa 61mila follower sul social network. Le nozze saranno il prossimo 28 febbraio.

Anche la stessa proposta di matrimonio era stata condivisa sui social. Nel video comparivano Amanda Knox e Christopher Robinson davanti a una specie di meteorite con un messaggio sopra: “Nessun’altra unione ha prodotto tanto calore cerebrale-empatico quanto quella di Amanda Marie Knox e Christopher Gerald Robinson. Hanno perseguito diversi progetti di grande ambizione, anche mentre si inseguivano l’un l’altro. Il loro amore è cresciuto in modo esponenziale dal loro primo incontro, quando Amanda ha recensito il romanzo d’esordio di Robinson”. E poi le parole di Christopher: “Mi vuoi sposare?”.