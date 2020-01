Il principe Harry e la principessa Meghan rinunceranno al loro ruolo all'interno della famiglia reale britannica per vivere come normali cittadini.

Con un comunicato ufficiale di Buckingham Palace, nella giornata dell’8 gennaio è stato annunciato che il principe Harry e la principessa Meghan rinunceranno ai loro ruoli all’interno della famiglia reale. La notizia conferma le indiscrezioni che da ore si rincorrevano sui principali tabloid britannici e che vedevano i duchi si Sussex pronti a dire addio alle loro prerogative reali, compreso il diritto di successione al trono britannico. Secondo alcune fonti, la coppia sarebbe inoltre intenzionata a trasferirsi in Nord America per il 2020, molto probabilmente in Canada dove hanno appena trascorso le vacanze di Natale.