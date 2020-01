La base militare che ospita soldati Usa in Iraq è stata colpita dal lancio di alcuni missili, almeno tredici stando ai media locali.

L’Iran ha iniziato l’operazione “Soleimani martire” tramite il lancio di almeno nove missili su una base militare che ospita soldati Usa in Iraq. A rivendicare l’attacco è stato il Corpo delle guardie della Rivoluzione Islamica, anche detto Pasdaran, di cui il generale ucciso era il comandante della squadra d’élite.

Missili su base militare Usa in Iraq

La base americana in questione è quella di Ain Al Asad, la più importante presente nello stato. Secondo alcune agenzie gli attacchi sarebbero poi stati estesi anche ad Erbil, nel Kurdistan iracheno, per un totale di tredici missili. Diversi sarebbero infatti gli obiettivi colpiti che hanno messo in allarme soldati e personale Usa.

Questo sarebbe confermato dalla dichiarazione riportata da una giornalista americana proveniente dall’esercito Usa secondo cui l’intero paese è sotto attacco missilistico.

“Si tratta o di missili cruise o di missili balistici a corto raggio”, avrebbero affermato i militari. Ancora non è chiaro se tra loro ci siano vittime o feriti.

“La feroce vedetta delle Guardie Rivoluzionarie è iniziata“, avrebbero detto dall’Iran. Se ciò venisse confermato vorrebbe dire che il contrattacco mediorientale conseguente all’uccisione di Soleimani da parte dell’America ha avuto avvio. Intanto Donald Trump è stato informato dell’accaduto e sta monitorando la situazione da Washington. I più temono una dura reazione da parte sua, dopo l‘annuncio avvenuto via Twitter dell’intenzione di colpire 52 siti iraniani qualora qualche americano fosse stato colpito.