La Brexit entra nel vivo e colpisce anche l’Erasmus, il programma di mobilità studentesca dell’Unione europea attivo dal 1987. Il parlamento britannico ha bocciato l’emendamento con il quale si chiedeva di permettere la partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus rispettando le stesse condizioni degli ultimi anni.





Il disegno di legge “New Clause 10” è stato bocciato da 348 deputati conservatori che hanno ribadito come la prosecuzione nell’Erasmus non rientri tra gli obiettivi del governo. La proposta avrebbe imposto al governo di negoziare la permanenza del Regno Unito all’interno del programma di scambio europeo anche dopo il 2020. La notizia ha causato l’immediata reazione di molti politici britannici. “Una decisione miserabile, un furto alle giovani e future generazioni”. Questa la reazione del famoso storico britannico Simon Schama, condivisa sulla propria pagina Twitter.

already (with the rejection of Erasmus Scholarships) the most mean-minded morally squalid Parliamentary majority. https://t.co/9ERpqZwOPl

Dure parole anche da parte dell’accademico Paul Bernal che dedica un post su Twitter alla decisione del parlamento del Regno Unito.

“Tutti quelli che sanno minimamente cosa sia l’Erasmus, sanno che quella del governo è una decisione diabolica, miope e controproducente. Tipico della Brexit”.

Anyone who knows anything about Erasmus knows how diabolically stupid, short-sighted and counterproductive this decision is.

Typical Brexit. https://t.co/nCWWQnqxkx

— Paul Bernal (@PaulbernalUK) January 9, 2020