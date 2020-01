La nave Sea Watch 3 (da poco tornata in mare dopo sei mesi di stop nel porto di Licata) ha soccorso 60 migranti a circa 24 miglia dalle coste della Libia. La posizione dell’imbarcazione in difficoltà era stata comunicata alla Ong dal velivolo Moonbird. Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio, la Ong ha tratto in salvo altre 42 persone nella zona SAR di Malta. L’accusa dei soccorritori: “La Valletta si è rifiutata di intervenire”.

Sea-Watch 3 rescued ~60 people off a rubber dinghy this morning north of Libyan waters, in the midst of multiple distress cases spotted by our #Moonbird aircraft. The rescue took place in international waters, more than 24 nautical miles off the city of Sabratah, #Libya. pic.twitter.com/TuwJugto3b

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) January 9, 2020