In California le telecamere di sicurezza di un cantiere avrebbero ripreso un oggetto non identificato nel cielo. Incredulo il guardiano notturno che ha deciso di rendere pubblico il video a più di un anno di distanza.

California, ufo vola nei cieli americani

Un video che è già diventato virale, ma che risale a più di un anno fa. Douglas Benefield, un 48enne che lavora come guardiano notturno in un cantiere di Cathedral City (California), la notte del 23 luglio 2018 avrebbe visto nelle telecamere di sicurezza a circuito chiuso dell’edificio qualcosa di insolito che lo avrebbe destabilizzato: un ufo.

“Ero seduto lì e all’improvviso ho capito che stava accadendo qualcosa di strano. Ho subito riprodotto il video e non potevo credere ai miei occhi. Continuavo a guardarlo ancora e ancora.” Queste sono le parole di testimonianza del guardiano, che ha raccontato per filo e per segno quei 18 secondi indimenticabili.

A più di un anno di diatnza dal fatto, il 48enne ha deciso di rendere pubblico il video per la prima volta, e l’effetto provato sulla pelle resta ancora lo stesso: “Lo avevo tenuto nel cassetto, ma dopo aver recentemente ritrovato il video ho deciso che doveva essere condiviso con il pubblico. L’ho visto così tante volte e mi fa ancora venire i brividi”.

Sono tanti i casi di avvistamenti di oggetti non identificati in Usa negli ultimi anni, e se alcuni di questi poi si sono rivelati fake, altri rimangono ancora un mistero dopo tante analisi scientifiche effettuate da vari tecnici informatici di tutto il mondo, e quest’ultimo pare rientrare nella categoria dei più misteriosi.