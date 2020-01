Christophe Dettinger, 38 anni, noto come il pugile dei Gilet Gialli, avrebbe percosso la moglie in pubblico: da qui la denuncia della donna.

Christophe Dettinger, 38 anni, è un ex campione di Francia dei massimi-leggeri. Quando combatteva, sul ring era noto come “The Gypsy From Massy”, una città a sud di Parigi. Dettinger è stato incoronato campione francese dei pesi massimi-leggeri il 30 Ottobre 2007, mantendendo il primato fino all’anno successivo.

In seguito ha deciso di terminare la sua carriera di pugile, scegliendo una vita e un lavoro più tranquillo con un impiego al comune. Il 38enne è anche soprannominato il “Pugile dei Gilet Gialli” perchè nel 2019 prese a pugni alcuni gendarmi durante una manifestazione di protesta parigina. Questo episodio lo elesse a eroe del movimento. Il suo volto finì perfino su un celebre murale di Parigi con la scritta Liberté. Per l’aggressione però, dopo essersi costituito, fu condannato per violenze contro pubblico ufficiale a un anno di carcere.

I Gilet Gialli per aiutarlo fecero una colletta record.





Pugile dei Gilet Gialli

Ora però è protagonista di una parabola discendente. Mercoledì 8 Gennaio 2020 è stato arrestato dalla Polizia francese perchè avrebbe picchiato la moglie. Dettinger è stato fermato a Lardy, in banlieue di Parigi, per violenze coniugali: avrebbe percosso la moglie dalla quale è in attesa di divorziare.

A sporgere denuncia verso il futuro ex marito, la moglie stessa. La donna ha chiamato la polizia, spiegando di aver litigato con il suo compagno mentre si trovavano a prendere i figli. In breve tempo, dagli insulti si è passato alle maniere violente e Dettinger, fisico imponente, avrebbe spintonato la moglie gettandola contro un’automobile.