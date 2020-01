Almeno 11 migranti sono morti in un naufragio di un barcone nel Mare Egeo: 8 vittime sarebbero bambini, mentre 8 persone sono state salvate.

Tragedia nelle acque del Mar Egeo: un barcone di migranti è affondato al largo di Cesme, in Turchia, e ha causato la morte di 11 persone. Otto vittime sarebbero bambini, secondo quanto riferisce l’agenzia Anadolu. Altre 8 persone, però, sarebbero state salvate. Un secondo naufragio è avvenuto invece al largo dell’isola greca di Paxi, nel Mar Ionio: almeno 12 persone hanno perso la vita. Sul barcone ellenico erano presenti circa 50 migranti: una ventina sono stati salvati. “Finora sono stati recuperati 12 corpi – ha spiegato infatti la Guardia Costiera -. Le operazioni di ricerca e salvataggio continuano”.

Migranti, affonda barcone nell’Egeo

A poche ore da un naufragio di migranti al largo dell’isola greca di Paxi, nel Mar Ionio (dove hanno persone la vita almeno 12 persone), le autorità turche hanno annunciato un’altra tragedia.

Un barcone di migranti è affondato nel Mar Egeo nella serata di sabato 11 gennaio: 11 persone, tra le quali 8 bambini, sono morte. Altri 8 migranti, invece, sono stati tratti in salvo. Il barcone si è rovesciato al largo di Cesme, in Turchia: la località turistica è divisa da un braccio di mare dall’isola greca di Chios, uno dei principali porti di approdo dei migranti provenienti dalla Turchia e diretti in Grecia. Sul barcone dell’Egeo, inoltre, viaggiavano almeno 19 persone: i corpi delle vittime sono stati recuperati ma non ancora identificati. Continuano le ricerche dei dispersi.