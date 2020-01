La Regina Elisabetta avrebbe convocato per lunedì mattina un vertice d'emergenza per discutere della posizione di Harry e Meghan.

Regina Elisabetta, lunedì vertice per Harry e Meghan

La casa reale d’Inghilterra è in subbuglio da quando Harry e Meghan hanno deciso di abdicare dai loro compiti reali. Per questo motivo, secondo quanto riportano i tabloid inglesi, la Regina Elisabetta ha convocato per lunedì 13 gennaio un vertice d’emergenza nella tenuta di Sandringham al quale presenzieranno il figlio Carlo e i nipoti William e Harry.

Tutti insieme per la prima volta dopo lo scandalo, perché questa situazione va risolta in famiglia. Anche Meghan, quindi, farà parte del vertice, ma forse solo in collegamento telefonico, perché sembra già essere oberata di impegni.

Nuova vita per Meghan

Meghan, infatti, avrebbe già stipulato un contratto coem voce narrante a Disney.

Questo però non sarà il suo vero lavoro, perché tutti gli incassi andranno in beneficienza all’associazione Elephants without borders che si occupa del bracconaggio di elefanti, segno che la sua vita da star e influencer con marchio commerciale personalizzato è appena iniziata, ma occhio ai furbetti.

Il marchio Sussex Royal è di esclusiva proprietà dei due duchi reali, ma solo nel Regno Unito. Per questo motivo qualcuno avrebbe già richiesto di depositare il marchio anche nel resto d’Europa all’Unione Europea per “un commercio di alcolici, giocattoli e articoli sportivi“. Tale imprenditore si chiama Ui Phoenix Kerbl, attivista ambientale austriaco ma residente in Italia, presidente dell’associazione Talking waters society. Il suo intento sarebbe quello di portare avanti una battaglia legale contro i duchi per l’appropriazione del marchio, che verosimilmente potrebbe chiudersi con un ricco compenso da parte di Harry e Meghan che di fatto accontenterebbe tutti.