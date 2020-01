Tragedia a Los Angeles: un aereo partito dalla scalo internazionale della metropoli ha scaricato del carburante sull'area giochi di una scuola.

L’aereo Delta era partito da Los Angeles e doveva atterrare a Shangai: per un guasto meccanico, però, avrebbe scaricato carburante su una scuola. Una ventina di bambini che si trovavano nell’area giochi dell’istituto hanno riportato forti forme di irritazione agli occhi. Tra i feriti ci sarebbero almeno 60 persone, quasi tutte non in gravi condizioni. Il guasto meccanico ha costretto il volo a fare ritorno alla base di partenza.





Los Angeles, aereo scarica carburante

Tragedia a Los Angeles: un aereo partito dallo scalo internazionale della metropoli americana ha scaricato in aria del carburante che è finito su una scuola. Una ventina di bimbi che si trovavano nell’aera giochi dell’istituto sarebbe rimasta ferita, mentre il totale delle persone coinvolte nell’incidente è almeno una sessantina.

Tutti i feriti avrebbero riportato delle forti ustioni e irritazione agli occhi, ma non sarebbero gravi. Il volo Delta Airlines, partito da Los Angeles, doveva arrivare a Shangai, ma per cause ancora in fase di accertamento, è dovuto tornare alla base di partenza. Tra le ipotesi alla base del dramma ci sarebbe quella di un guasto meccanico. Gli inquirenti, tuttavia, non escludono alcuna pista.

BREAKING: Delta Flight 89 dumps fuel on approach to Los Angeles International Airport; fire crews are assessing dozens of children at a Cudahy elementary school pic.twitter.com/o065Mt7ICp — BNO News (@BNONews) 14 gennaio 2020

Una settantina di persone, tra vigili del fuoco e personale paramedico, sono intervenute nelle scuole elementari di Cudahy e South Los Angeles. Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi. I vigili del fuoco hanno confermato che la sostanza caduta dall’aereo era carburante.