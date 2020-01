Harley Dilly era scomparso il 20 dicembre ed è stato ritrovato morto, incastrato in un camino in una casa vuota.

È finita in tragedia la storia di Harley Dilly, il 14enne scomparso il 20 dicembre 2019 nello Stato americano dell’Ohio. Il ragazzo è stato trovato morto, incastrato in un camino di un’abitazione a poca distanza dalla sua abitazione. La polizia, al momento, non esclude la pista del tragico incidente. Secondo alcune ricostruzioni, infatti, Harley si sarebbe arrampicato sul tetto utilizzando un’antenna, per poi raggiungere il camino da dove non è più riuscito a fuggire.

Ragazzo trovato morto nel camino

Era stato visto per l’ultima volta il 20 dicembre, quando era uscito di casa intorno alle 6 di mattina per raggiungere la scuola. Da allora sono iniziate le ricerche, continuate per quasi un mese, con l’ausilio di 75 agenti di polizia, elicotteri e cani addestrati.

Vicino al camino dove il ragazzo è morto sono stati rinvenuti gli occhiali e il cappotto di Harley, che hanno permesso di identificare la giovanissima vittima.





Il suo corpo era stipato in uno spazio non più grande di 22 centimetri di altezza per 33 di larghezza, al secondo piano di una casa vuota. Gli inquirenti, coordinati dal capo della polizia di Port Clinton Robert J. Hickman, avevano già setacciato la zona in precedenza, ma senza mai fare irruzione nell’abitazione in cui è stato rinvenuto il cadavere, data l’assenza di segni evidenti di ingresso forzato. Sia le finestre che le porte della casa, infatti, erano chiuse da tempo, dal momento che la proprietà è utilizzata dai proprietari unicamente come casa estiva ed era in fase di ristrutturazione.