Bambola transessuale in vendita, FdI: “Manipola le menti dei bambini”

La prima bambola transessuale al mondo è in vendita in un negozio di giocattoli in Russia: la critica di un deputato FdI.

Capelli lunghi, vestitino femminile ma genitali maschili: la prima bambola transessuale al mondo è in vendita in un negozio di giocattoli in Russia. Il deputato di Fratelli d’Italia Davide Galantino ne ha segnalato la presenza sul mercato con un post su Facebook corredato da immagine. Lo scatto sta diventando virale sul web e fa discutere gli utenti, divisi tra chi apprezza e chi critica.





Russia, la prima bambola transessuale

Il negozio di giocattoli Planeta Igrushek (tradotto: Pianeta dei Giocattoli) in Siberia, Russia, vende la prima bambola transessuale al mondo. Con un post su Facebook (in data 11 gennaio 2020), il deputato di FdI Davide Galantino, sostiene che sia stata messa sul mercato “per manipolare le menti dei bambini”. Accanto all’immagine, Galantino denuncia: “A questo siamo arrivati, una bambola transessuale per manipolare la coscienza dei bambini, per far credere loro che si possa nascere donne ed essere al contempo uomini.

Il pensiero della sinistra raggiunge livelli assurdi. Se non ci opponiamo sarà sempre peggio“.

Un utente, però, avanza un’osservazione al deputato: “Proprio a nessuno è venuto in mente che possa essere una foto che ritrae il corpo di un bambolotto con la testa di un’altra bambola? Ma davvero vi dovete bere tutto quello che vi fanno vedere?”. Tuttavia, lo staff di Galantino assicura in replica: “Tutto vero. Ci sono tanti modelli del genere in giro. Questo ad esempio è un altro”. Ma nel momento in cui vengono richieste le fonti non si ottiene alcuna risposta. Rimane dunque un mistero.