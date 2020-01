Un incendio ha invaso l'aeroporto spagnolo di Alicante: lo scalo resterà chiuso nella giornata del 16 gennaio.

Le fiamme hanno invaso l’aeroporto di Alicante-Elche situato a El Altet: l’incendio, scoppiato nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio, ha generato il panico tra i passeggeri. Si tratta, infatti, del quinto aeroporto in Spagna per numero di passeggeri. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura intorno alle 14.30 di mercoledì propagandosi dapprima su uno dei ponti dell’area di imbarco. Circa 2.000 persone tra passeggeri e lavoratori sono stati messi in fuga, ma alcuni sono rimasti feriti. Il traffico aereo è rimasto bloccato e sono stati cancellati 14 voli in partenza e 21 in arrivo.





Incendio all’aeroporto di Alicante

Un incendio è divampato nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio all’aeroporto di Alicante, nella Spagna sud-orientale. Le fiamme hanno avvolto l’edificio che è stato evacuato in brevissimo tempo.

I vigili del fuoco, tuttavia, hanno dovuto lavorare tutta la notte per domare le fiamme che non sono ancora completamente spente. Finora, infatti, il rogo ha colpito oltre 1.200 metri quadrati di tetto e l’area VIP dell’aeroporto e ha costretto a cancellare o deviare diverse decine di voli verso gli aeroporti di Valencia e Murcia.

🚨 Se retrasa hasta las 14:00 la apertura del aeropuerto de Alicante. 🛬Los bomberos continúan con su trabajo para asegurar la extinción total del incendio y posteriormente hay que valorar daños para autorizar el uso de las zonas.https://t.co/ODjDGhZPom — Noticias CMM (@CMM_noticias) 16 gennaio 2020

Il primo bilancio del rogo ha visto sei persone ferite e altre 12 salvate, ma almeno 2.000 passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo. I feriti hanno riportato prevalentemente intossicazioni dal fumo e sono stati accompagnati in ospedale. Non sarebbero gravi. Sul posto, oltre ai medici e alle ambulanze, si sono precipitati i vigili del fuoco.