La donna di 32 due anni ha lasciato soli i figli di 11 e 23 mesi nella vasca da bagno per andare a fumare.

Dramma nel Tennesee, Lindsee Louise Leonardo ha lasciato i sui figli da soli nella vasca da bagno per andare a fumare una sigaretta e ascoltare un po’ di musica, una volta tornata ha trovato suo figlio di 11 mesi morto annegato.

Lascia soli i figli nella vasca da bagno

I due bambini, un maschietto e una femminuccia erano stati lasciati da soli durante il momento del bagnetto. La mamma infatti aveva deciso di andarsi a fumare una sigaretta. Ora Lindsee Louise Leonardo è accusata di omicidio di primo grado per la morte del bimbo di undici mesi Aiden Leonardo.

Secondo quanto ha la polizia, la donna rientrando nel bagno ha trovato il bambino che galleggiava sull’acqua, non era presente mentre si stava consumando la tragedia. Chiamato il 911, la donna ha iniziato a rianimare il bambino fino a quando non sono arrivati i soccorsi, sfortunatamente ogni sforzo è stato inutile.

Portato a sirene spiegate in ospedale, le condizioni di Aiden sono parse fin da subito critiche e dopo due giorni di agonia il suo piccolo cuore ha smesso di funzionare venerdì 10 gennaio.

La madre si è difesa davanti alla polizia sostenendo di aver lasciato i bambini nella vasca da bagno per poco tempo. Dicendo di aver avuto bisogno di dieci minuti per fumare una sigaretta e ascoltare della musica direttamente dal suo cellulare. La cauzione per Lindsee Louise Leonardo è stata fissata a 250.000 dollari e martedì 21 gennaio dovrà recarsi in tribunale.

Anche in Florida lo scorso dicembre era accaduta una tragedia simile.