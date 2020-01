Una scossa di terremoto di magnitudo pari a 5.3 gradi (alcune fonti segnalano 5.6) sulla scala Richter si è verificata a Luntai, nella Repubblica Popolare di Cina. Il sisma ha colpito la zona alle ore 9:32 di giovedì 16 gennaio 2020. Secondo le rilevazioni, inoltre, la profondità stimata è stata di circa 10 Km. L’epicentro, invece, si trovava a 163 chilometri dalla regione autonoma dello Xinjiang, nella contea di Kuqa ad Aksu. Non si segnalano feriti o danni a edifici. La situazione rimane comunque monitorata.

A magnitude-5.6 #earthquake hit Kuqa county of Aksu prefecture in NW China’s Xinjiang on Thursday, according to the China Earthquake Networks Center (CENC). pic.twitter.com/9XGvTfbJga

