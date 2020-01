I corpi di una donna incinta e di sei bambini sono stati ritrovati a Panama. Tutti loro sono stati torturati e uccisi da una setta satanica.

Orrore a Panama per il ritrovamento dei cadaveri di una donna incinta e di sei bambini torturati e uccisi dai membri di una setta satanica. “Una scena agghiacciante”, l’hanno definita gli inquirenti. Dieci persone sono state arrestate con l’accusa di omicidio. Le vittime sono state identificate. I minori avevano tutti un’età compresa tra 1 e 17 anni. La donna morta era la madre di cinque di loro.

Tutte le vittime facevano tutte parte della comunità indigena dei Ngabe-Buglé, la più numerosa dello Stato caraibico. La setta si faceva chiamare “La nuova luce di Dio”. All’interno di un ranch i membri della setta avevano costruito una chiesa improvvisata in cui praticavano i riti satanici. Il loro scopo era quello di far pentire le vittime per i peccati commessi attraverso delle torture degne dell’inferno.





Setta satanica a Panama

Le vittime venivano legate, bruciate e picchiate con coltelli e machete.

Se si fossero rifiutate di sottoporsi alle torture, la loro fine era segnata: la setta le avrebbe uccise e gettate in una fossa comune poco distante. Tra le persone arrestate per gli omicidi risulta esserci anche il nonno dei bambini.

Tre persone sono riuscite coraggiosamente a scappare, raggiungendo un ospedale e denunciando la setta alle autorità. La chiesa in cui avvenivano gli orrori si trovava in una zona talmente remota e nascosta nella giungla, che per raggiungerla gli investigatori hanno dovuto calarsi da un elicottero. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha reso possibile il salvataggio di altri ostaggi i quali stavano per essere sottoposti alla tortura “purificativa”. Tra di loro c’erano due donne in gravidanza e altri bambini.