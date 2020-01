Gli studiosi hanno rilevato una scossa di magnitudo 6.0 nella Nuova Guinea Occidentale: non si registrano al momento feriti.

Una scossa di terremoto è stata registrata dall’USGS alle 17:38 ora italiana nella zona della Nuova Guinea Occidentale, in Indonesia. L’epicentro è stato individuato sulla terraferma in una zona non densamente popolata e l’ipocentro è stimato a circa 33 km di profondità.