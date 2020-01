Nuovo terremoto in Albania: due terremoti di magnitudo 4.4 della scala Richter sono stati registrati a 64 km da Tirana.

Doppia forte scossa di terremoto non lontana dall’Italia. I dati arrivano dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e riguardano un sisma avvenuto alle 13:38 e di magnitudo 4.4 della scala Richter registrato in Albania al quale ha fatto seguito, quindici minuti dopo, una seconda scossa di analoga intensità. Simile è anche l’epicentro dei due terremoti, l’area del parco nazionale di Lure, nel nord est del Paese. E così l’ipocentro, localizzato a 10 chilometri di profondità in entrambe i casi.

Terremoto Albania, sisma M 4.4 e replica

Secondo quanto riportato dai media locali il sisma sarebbe stato distintamente avvertito dalla popolazione che vive nella zona dell’epicentro ma anche a Tirana, la capitale, distante soltanto 64 chilometri dal punto nel quale è avvenuto il terremoto.

Nel mese di novembre del 2019 la zona settentrionale dell’Albania è stata colpita da una scossa di magnitudo 6.5 che ha provocato la morte di 51 persone e oltre 2000 feriti. In quel caso l’epicentro venne localizzato a 12 chilometri dalla città di Mamurras e l’ipocentro a 20 chilometri di profondità. Si è trattato del terremoto più intenso che ha colpito l’Albania negli ultimi 40 anni.-