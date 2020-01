Un ragazzo europeo, in Thailandia, a seguito di un infezione ha riportato il collasso di un polmone. Si teme il contagio dal virus cinese.

Dal mese di dicembre 2019 un nuovo virus sta affliggendo la popolazione della Cina. Il misterioso Coronavirus, che in parte ricorda la SARS, ha avuto origine nella città di Wuhan. Attualmente si stimano già tre morti e più di 1700 infettati. Si sono registrati casi in tutte le principali città della Cina, come Pechino e Shanghai, ma anche in altri stati dell’oriente, come il Giappone, la Corea del Sud ed in Thailandia, dove è stato infettato il primo cittadino europeo.

Virus cinese, infettato il primo europeo: chi è

Il primo europeo infettato dal virus cinese è un britannico di 32 anni, che stava viaggiando per turismo in Thailandia. Ash Shorley, è stato trasportato d’urgenza in condizioni critiche in un ospedale di Phuket, sull’isola di Koh Phi Phi. Il giovane britannico avrebbe contratto un infezione che ha comportato il collasso di un polmone, i medici lo hanno trasportato d’urgenza con un veivolo marino specializzato nel più vicino ospedale.

I sintomi manifestati dalla patologia sono molto simili a quelli del Coronavirus cinese, ma ancora non è arrivata la conferma ufficiale.

La famiglia di Shorley ha lasciato il Regno Unito per raggiungere il figlio. Il padre del ragazzo ha rilasciato una dichiarazione al The Sun: «Era a un passo dalla morte. Se non fosse così atletico e sportivo, ora non sarebbe qui con noi. Aspettiamo i risultati dei test, ma la situazione è seria». La famiglia del giovane ha avviato una raccolta fondi rivolta a tutti coloro che vorranno effettuare una donazione per aiutarli a coprire le spese che dovranno sostenere.