Bambini morti in casa negli Usa: la madre confessa di averli uccisi

Tragedia negli Usa, dove tre bambini piccoli sono stati ritrovati morti all’interno di una casa a Phoenix, nello stato dell’Arizona. Stando alle informazioni riportate dalle forze di polizia locali, l’allarme è scattato nella giornata di lunedì 20 gennaio a seguito di una segnalazione di un adulto che ha allertato il personale sanitario. Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno tentato di rianimare i bambini ma dopo poco non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei piccoli. Nella giornata successiva al ritrovamento, la madre di bambini avrebbe confessato agli agenti di averli uccisi.

Secondo quanto riportato dagli organi di stampa i bambini – un maschio di 3 anni e due femmine rispettivamente di 2 anni e 7 mesi – non presentavano tracce di violenza sui loro corpi; dettagli che renderà più difficoltoso stabilire quali possano essere state le cause del decesso.

A seguito del ritrovamento, la polizia ha immediatamente interrogato i genitori dei bambini e il terzo parente che si trovava all’interno dell’abitazione al momento della tragedia.

I parenti dei piccoli hanno affermato che i bambini si erano ammalati nelle ore precedenti, ma a questo punto sarà l’autopsia a chiarire i dubbi emersi in merito alla loro morte.

UPDATE: Mom arrested, admits to killing kids ages 3, 2 and 7 months. Mom is a 22-year-old woman who recently moved to Arizona from Oklahoma. Crime happened in their home near 24th Street and Vineyard pic.twitter.com/iqCivZ66jZ

— Phoenix Police Department (@phoenixpolice) January 21, 2020