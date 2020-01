Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 della scala Richter è stata avvertita nella Turchia occidentale, nei pressi della città di Smirne.

Allarme in Turchia, dove negli ultimi minuti è stata registrata una scossa di terremoto di 5.6 gradi della scala Richter a qualche decina di chilometri dalla città di Smirne, vicino alle coste del Mar Egeo. Secondo le rilevazioni attualmente in circolazione, la scossa è avvenuta intorno alle 22:22 ora locale ed aveva un ipocentro situato a circa dieci chilometri di profondità nel sottosuolo. Per il momento le autorità di Ankara non segnalano la presenza di morti o feriti ma si attendono aggiornamenti sul caso.

Terremoto in Turchia

Prelim M5.6 Earthquake Western Turkey Jan-22 19:22 UTC, updates https://t.co/t56ntxFzPP — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) January 22, 2020

Stando alle rilevazioni riportate dallo United States Geology Survey, l’epicentro della scossa di terremoto è da individuare all’interno della provincia di Manisa, circa quindici chilometri ad est dalla cittadina di Kirkagac. Si tratta del quarto terremoto di media intensità avvertito nella Turchia occidentale nelle ultime ore e nel breve periodo sono previste ulteriori scosse sempre situate nella zona tra Turchia e Grecia.

Al momento si escludono eventi tellurici nelle zona di Istanbul.

Il precedente nel pomeriggio

La scossa delle ore 22 era stata preceduta nei medesimi luoghi da un altro terremoto di 4.0 gradi della scala Richter registrato alle 17:46 ora locale. Anche in quel caso l’ipocentro era situato a circa nove chilometri di profondità ma pur essendo stato distintamente avvertito dagli abitanti non ha per fortuna provocato feriti o danneggiamenti di sorta.