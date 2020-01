La Regina Elisabetta ha cancellato un appuntamento all'ultimo minuto in quanto non si sarebbe sentita bene

Destano preoccupazione le condizioni di salute della Regina Elisabetta. Attesa al Sandringham Women’s Institute, dove l’attendevano per l’ora del tè, la sovrana ha cancellato l’appuntamento all’ultimo minuto in quanto non si sarebbe sentita bene.

Regina Elisabetta fermata da un raffreddore

Grande spavento per i sudditi, preoccupati per la salute della sovrana dopo lo stress degli ultimi giorni. Attesa per l’ora del tè al Sandringham Women’s Institute, la sovrana del Regno Unito ha dato forfait all’ultimo minuto. In base a quanto si evince su Vanity Fair, una fonte reale avrebbe affermato che la regina ha deciso di cancellare tale appuntamento all’ultimo minuto per via di una “leggera influenza“.

A quanto pare non si tratta di nulla di grava, ma vista la sua età e lo stress conseguente all’ormai nota vicenda Megxit, i sudditi non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi.

Nei suoi tantissimi anni al trono, infatti, la Regina Elisabetta non è solo la sovrana più longeva della storia, ma anche la più amata dal popolo e dal mondo. Proprio per questo motivo è facile intuire come andrà ad incidere la sua scomparsa in Inghilterra, segnando anche gli abitanti che non a caso si sono subito allertati alla notizia di un possibile malore.

Come assicurano da palazzo, fortunatamente non è niente di grave. In fin dei conti, dopo le ultime vicende gestite dalla sovrana, avere un po’ di stanchezza è più che normale. Dopo l’annuncio a sorpresa di Harry e Meghan di non volere più essere membri senior della famiglia reale, infatti, Sua Maestà ha gestito la crisi con il solito sangue freddo, convocando Harry, Carlo e William a Sandringham per una riunione d’emergenza, per poi decidere tutti assieme il da farsi.

La scorsa settimana, inoltre, è stato reso pubblico l’accordo, poco prima della partenza di Harry per il Canada, con il nipote che ha voluto ringraziare pubblicamente la nonna per il sostegno, definendola il suo “Comandante in capo”.