Un bimbo di due anni è stato ucciso a botte in California: il compagno della madre è stato arrestato con l'accusa di omicidio.

Tragedia in California, dove un bimbo è stato ucciso a botte, secondo l’accusa, dal compagno della madre. Il dramma si è consumato in un parcheggio situato fuori da un negozio di liquori a Long Beach.

Bimbo ucciso: sospettato compagno della madre

Charles Davis, questo il nome del presunto killer, avrebbe dovuto prendersi cura di William Meeks II, il figlio di due anni della sua fidanzata.Ma invece che badare a lui e controllare che non gli succedesse nulla, avrebbe iniziato a picchiarlo fino a farlo morire. Poi ha tentato di rianimarlo, ma per il piccolo non c’era ormai più nulla da fare.

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver chiamato subito i soccorsi pensando che si trattasse di un malore, evidentemente ignari di ciò che era successo prima. Così i sanitari, giunti sul posto, hanno portato William in ospedale dove i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

Inizialmente anche loro avevano pensato ad un malore, ma l’autopsia ha rivelato che sul suo corpo erano presenti delle contusioni riconducibili a delle percosse.





Questo dettaglio ha permesso la ricostruzione della vicenda e consentito di porre in stato di arresto Davis con l’accusa di omicidio. Secondo i giudici il caso sarebbe però più complicato di quanto sembra e potrebbe esserci più di un sospettato, tanto che hanno inizialmente dichiarato Davis non colpevole di omicidio. I suoi legali hanno infatti affermato che potrebbero essere almeno tre le persone coinvolte nella morte del piccolo.

Sconvolta da questa notizia la sua famiglia, in primis il padre biologico che ha raccontato che la ex conosceva Davis da poche settimane. Per questo non avrebbe mai dovuto lasciarlo da solo con il figlio.