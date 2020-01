Violenta esplosione in un edificio del Texas a Houston: secondo le primissime informazioni, almeno una persona è finita in ospedale.

Bruttissima esplosione in un edificio di Houston, in Texas, nel quartiere di Westbranch: almeno una persona è stata portata in ospedale. Il bilancio, però, potrebbe facilmente aggravarsi con il passare delle ore. La potenza dell’esplosione è stata talmente forte da essere stata facilmente avvertita fino a 30 chilometri di distanza. A causa dello scoppio, inoltre, molti vetri di negozi e abitazioni limitrofi sono stati infranti. La Polizia ha invitato la popolazione con un tweet a restare lontana dall’area della deflagrazione.





Texas, esplosione a Houston

I have video from cam mounted on our window. Gessner and Clay facing north. — Joey Charpentier (@BattleNub19) 24 gennaio 2020

Una violentissima esplosione si è verificata in una fabbrica del Texas, nel nord-ovest di Houston, nelle primissime ore del mattino di venerdì 24 gennaio. Erano le 4:30, ora locale, quando la deflagrazione ha spaventato i cittadini che abitavano il quartiere limitrofo.

Alcune televisioni locali hanno parlato di una doppia esplosione. Secondo le prime informazioni, inoltre, pare che lo scoppio derivi da un tank di gas propilene altamente infiammabile. La fabbrica in questione sarebbe la Watson Grinding and Manufacturing, dedita alle verniciature industriali.

Dopo la deflagrazione, inoltre, almeno una persona è stata portata in ospedale. Non si hanno ancora bilanci ufficiali di vittime o feriti, ma la Polizia ha invitato tutti a evitare il transito nella zona colpita.

Explosion of building: 4500 Gessner. Patrol units blocking off streets in the area. HFD responding. #hounews #houtraffic CC8 — Houston Police (@houstonpolice) 24 gennaio 2020

Il racconto di un testimone

Un testimone dell’esplosione ha raccontato gli attimi di terrore vissuti in quel momento: “Tutta la mia casa ha tremato. Mi ha spaventato a morte. Ho pensato che fosse una bomba o un terremoto”. In seguito all’esplosione l’edificio è andato in fiamme ed è crollato.