Le autorità stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente in elicottero a Leicester nel quale ha perso la vita Kobe Bryant.

Nella mattinata di domenica 26 gennaio ci ha lasciati una leggenda del basket: Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero. Insieme a lui è deceduta anche la figlia di 13 anni e altre 7 persone, mentre sua moglie non si trovava sul mezzo al momento dello schianto. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, inoltre, pare possano essere le condizioni meteo e la scarsa visibilità alcune tra le probabili cause dell’incidente. I testimoni oculari dello schianto, però, hanno rivelato che fin dalla partenza c’erano stati alcuni problemi.

Kobe Bryant, l’incidente in elicottero

Tragedia nel mondo del basket: Kobe Bryant è morto mentre si trovava a bordo del suo elicottero privato che si è drammaticamente schiantato a Calabasas, Los Angeles. Il mezzo era un Sikorsky S-7 bi-turbina prodotto nel 1991 che Kobe utilizzava per gli spostamenti con amici, colleghi e con la sua famiglia.

Insieme a lui viaggiavano anche altre 7 persone: la figlia Gianna, l’assistente coach John Altobelli, l’allenatrice della scuola di basket di Bryant Christina Mauser, una coetanea della figlia, Alyssa, e Keri (figlia e moglie di Altobelli, non ancora ufficializzate). Non ci sarebbero superstiti.

Le autorità stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, mentre tutto il mondo non riesce a credere alla scomparsa di un campione. Pare che tra le cause dello schianto ci siano le avverse condizioni meteorologiche e la scarsa visibilità in volo. Il pilota Kurt Deetz, tuttavia, ha spiegato che l’elicottero era sicuro utilizzando una metafora: “una Cadillac, una limousine del cielo”. “La probabilità di un guasto totale del motore gemello su quell’aeromobile – ha confermato Deetz – semplicemente non può succedere”.

Sarebbe quindi il meteo il principale antagonista della tragedia.

Il testimone dell’incidente

Un testimone oculare dell’incidente, Jerry Kocaharian, però, sostiene che l’elicottere abbia presentato alcuni problemi in volo prima dello schianto. “Non aveva un buon rumore e stava volando davvero basso forse troppo”, ha spiegato. “L’ho visto cadere ed esplodere. Ma è stato difficile capire cosa stesse accadendo perché c’era una fitta nebbia“.