E' allerta tsunami tra Cuba, Giamaica, essico e Honduras dopo la violenta scossa di terremoto registrata a 10 km di profondità.

Dopo la fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.7 verificatasi tra Cuba e Giamaica, ora in quelle zone vi è un’allerta tsunami. Il sisma è stato avvertito in tutte le isole circostanti: l’area più colpita è stata comunque la Giamaica dove le persone si sono riversate in strade. Il Coordinamento nazionale della protezione civile del Messico ha comunicato che la popolazione ha percepito in maniera leggera il sommovimento nel sud-est del paese. Anche nei piani alti degli edifici di Miami sarebbero stati avvertiti dei tremoti. Non sono ancora giunte notizie di morti o feriti.

Allerta tsnuami a Cuba

Il Pacific Tsunami Warning Center ha lanciato l’allarme tsunami per le coste del mar dei Caraibi, in particolare a sud di Cuba, ad ovest della Giamaica e sulle Cayman.

Il Centro di Allarme Tsunami degli Stati Uniti (TWC) ha emesso l’allerta per onde pericolose tra 0,3 metri e 1 metro per le coste di Belize, Honduras, Messico, Isole Cayman e Giamaica.

Questa la comunicazione della geologa Christa Von Hillebrant-Andrade, che dirige il programma Tsunami della NOAA: “Potenziale per la minaccia di tsunami in tutti i punti a 300km dall’epicentro per Cuba, Isole Cayman e Jamaica“. Le ampiezze effettive delle onde sulla costa possono variare rispetto alle previsioni. In particolare l’ampiezza massima sulle piccole isole e sulle località protette da barriere sarà molto ridotta rispetto a quanto indicato. L’agenzia per la gestione dei disastri naturali delle isola Cayman ha invitato i cittadini ad allontanarsi dalle aree costali e dichiarato che quelli residenti nelle zone basse devono evacuare in edifici sicuri.

Dal canto suo il Centro cubano di ricerca sismologica (CENAIS) ha invece negato il pericolo di uno tsunami.