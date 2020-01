La Germania conferma la presenza di altri tre casi di coronavirus in Baviera: le persone contagiate sono colleghi del primo caso accertato.

Salgono a quattro i casi confermati di Coronavirus in Germania, in particolare in Baviera: dopo il primo comunicato nella serata di lunedì 27 gennaio 2020, la serata seguente arriva la notizia che altre tre persone sono state contagiate. Un portavoce del Ministero della Salute ha spiegato che si tratterebbe di casi collegati al primo, essendo tutti e quattro dipendenti della medesima azienda di Starnberg.